Perché i miei video su TikTok hanno poche visualizzazioni? E’ questa una delle tante domande che si pongono ad oggi le persone. Se anche voi per un motivo o l’altro avete lo stesso problema oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi daremo noi una delle motivazioni più concrete del perché i filmati che pubblicate su TikTok ottengono poche visite. Pronti a scoprirne di più?

TikTok: perché i filmati ottengono poche visite?

Ci sentiamo vivamente di dirvi che per avere un successo importante su TikTok ottenendo diverse visualizzazioni bisogna prima di tutto procedere alla creazione di contenuti di qualità che superino anche la concorrenza, bisogna a tutti gli effetti centrare i differenti tipi di metriche di qualsiasi piattaforma. L’algoritmo che utilizza attualmente TikTok come gli altri esistenti in circolazione, cambia di continuo senza sosta, questa è una delle motivazioni per il quale si può notare un abbassamento elevato delle views.

Quello che vi stiamo cercando di dire è che la qualità dei video più la fantasia vince su tutto. Cercate di pubblicare filmati non esistenti e vedrete che le visualizzazioni inizieranno a lievitare.

