Nella guida di oggi vi spiegheremo passo per passo come annullare un pagamento PayPal già effettuato. Se anche voi state cercando di capire se la procedura sia possibile o meno oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire nelle prossime righe vi spiegheremo noi il tutto. Pronti quindi a scoprirne di più?

Paypal: come annullare un pagamento già fatto

Contrariamente a quanti pensano annullare un pagamento Paypal già fatto è un gioco da ragazzi. La procedura può tranquillamente essere messa in atto anche dai meno esperti di tecnologia. Detto questo, vediamo come fare: il primo step consiste nel fare accesso al proprio conto Paypal scrivendo correttamente le credenziali, successivamente bisogna tappare sulla voce cronologia situata in alto nella pagina. A questo punto bisogna trovare il pagamento che si vuole annullare. Tappare di seguito su annulla, nella colonna e tappare sulla dicitura annulla pagamento. Facile vero?

Come annullare un pagamento in sospeso con PayPal?

Anche in questo caso il procedimento da seguire è facile e immediato. In primis serve tappare sul pagamento che si ha intenzione di annullare. Deve trovarsi immediatamente sotto la sezione chiamata in sospeso della scheda cronologia. Qualora il pagamento che si ha intenzione di annullare è presente nella sezione completato sempre della scheda cronologia, la transazione è stata già del tutto completata e non si può in alcun modo cancellare o rimborsare.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Qualora abbiate problemi o domande non esitate a scriverci qui sotto.

Consigliamo inoltre di leggere anche questa guida: Come rimuovere Iban da PayPal?