Come rimuovere Iban da PayPal? E’ veramente difficile come si dice in giro? La risposta è no. La procedura in questione può essere in tutta tranquillità eseguita anche da chi di tecnologia ha poca esperienza. Se veramente siete interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ del vostro tempo libero e continuare la lettura. Pronti cari lettori di Telefononews a saperne di più?

Paypal: come rimuovere l’iban?

Come già accennato qualche riga sopra eliminare una volta per tutte l’iban dal proprio conto Paypal online è veramente un gioco da ragazzi. Per poter modificare il tutto, serve innanzitutto fare accesso al proprio profilo inserendo correttamente username e password. Senza questi dati non si va da nessuna parte… Fatto ciò bisogna andare in impostazioni di pagamento dal sito o utilizzando l’apposita applicazione e successivamente selezionare la voce modifica o aggiungi in base alle proprie reali esigenze.

Una volta inviato la richiesta di aggiornamento, serve tassativamente fare la consueta procedura di sicurezza per poter a tutti gli effetti confermare di essere l’autore delle modifiche appena apportate.

Conclusioni

Come visto eliminare l’iban da Paypal non è complesso. Logicamente se eseguendo tale operazione non ci riuscite o vi sorge un dubbio non esitate a contattarci cosi da potervi aiutare.

