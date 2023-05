Quanto costa mettere un gioco su Play Store? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo delicato argomento. Pronti a scoprirne di più?

Play Store: quanto costa pubblicare un gioco?

Anche se ad oggi in circolazione ci sono diversi store alternativi, il Play Store di Google resta quello più utilizzato per rilasciare un’applicazione Android. Per pubblicare qualcosa è tassativo procedere alla creazione di un account Publisher. La quota per quanto concerne l’iscrizione è di un pagamento unico del valore di 25 euro.

Quanto si guadagna ogni download su Play Store?

Quanto paga Google per ogni download della propria app? Attualmente possiamo affermare che Google trattiene il 30% dei ricavi. Il guadagno dunque sarà variabile e dipenderà da quanti download farete dunque una somma fissa non esiste.

Conclusioni

