Perché la batteria dell’iPhone 14 Pro dura poco? Siete anche voi in panico perché non riuscite a capirne il motivo? Nessun problema cari lettori di Telefononews oggi in questa nuova guida vi daremo qualche dritta noi. Pronti a scoprirne di più? Prendetevi 20 minuti di tempo libero o anche meno cosi da leggere con la massima attenzione quanto ora riporteremo qui sotto.

iPhone 14 Pro: perché la batteria dura poco?

Anche se chiudete tutte le app in utilizzo, iPhone 14 Pro prosegue a surriscaldarsi più del dovuto e il consumo della batteria è alquanto anomalo, perché molto veloce? Nessun problema, il più delle volte c’è qualche task non altro che attività che tiene in un modo o l’altro la CPU A16 Bionic costantemente sotto sforzo, provocando per l’appunto i due problemi citati sopra. In questo caso serve scoprire quale app o attività sta causando tutto ciò cosi da poter risolvere l’eventuale problema, salvo casi più gravi il quale è consigliato rivolgersi all’assistenza.

La guida termina qui. Se avete qualche dubbio o domanda non esitate a comunicarcelo qui sotto.

