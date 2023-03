Come caricare iPhone 14 per non rovinare la batteria? Se anche voi da settimane vi state ponendo la seguente domanda oggi cercheremo una volta per tutte di togliervi ogni dubbio a riguardo. Pronti cari lettori di Telefononews? Prendetevi 5 minuti di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio e rimanere concentrati.

iPhone 14: come caricare il dispositivo per non rovinare la batteria

Per poter caricare il nuovo top di gamma di casa Apple in modo da non rovinare la batteria serve ovviamente seguire dei piccoli ma semplici accorgimenti che ora vedremo insieme.

Il consiglio numero uno è quello di non caricare o far scaricare completamente la batteria del proprio iPhone; caricatela sempre quando arriva almeno al 50%. Se riponete un dispositivo con la batteria del tutto a terra, potrebbe esaurirsi cosi tanto da rendere impossibile una ricarica nuova.

E voi come caricate il vostro iPhone 14? Avete altri metodi efficaci per non far rovinare la batteria con il passare del tempo? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche di leggere il seguente post sempre a tema iPhone: Come eliminare vai a letto iPhone?