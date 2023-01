Se avete un iPhone o eventualmente ne avete acquistato uno da poco oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire affronteremo un argomento molto interessante ad oggi molto discusso fra adulti e ragazzi di varia età, ovvero: Come eliminare vai a letto iPhone? Pronti cari lettori di Telefononews a scoprirne di più? Ecco tutti i dettagli.

iPhone: come rimuovere la modalità vai a letto

Contrariamente a quanti pensano eliminare una volta per tutte la modalità vai a letto dall’iPhone di casa Apple è un gioco da ragazzi. Gli step da seguire sono facilissimi per chiunque dunque non allarmatevi. Detto questo, vediamo come bisogna agire:

Il primo passo da mettere in atto consiste nell’aprire l’applicazione orologio e successivamente tappare il pannello Sonno; A questo punto sotto la voce orari sonno, toccare vai a letto o ti svegli; Infine nell’angolo situato in alto sulla destra, potete procedere in tutta tranquillità all’attivazione o disattivazione della modalità programma il tuo riposo. Niente di particolarmente complicato.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso eliminare la modalità vai a letto da iPhone è facile e immediato. Per qualunque problema non esitate a contattarci qui sotto.

