Come vincere su clash royale? Se anche voi siete entrati da poco nel mondo di questo super videogioco e state sempre perdendo a seguire vi daremo degli ottimi consigli che vi permetteranno sicuramente di migliorare. Pronti lettori di Telefononews?

Clash Royale: come vincere

Ovviamente i consigli che stiamo per fornirvi non vi faranno vincere tutte le partite ma senza dubbio vi daranno una grossa mano questo è poco ma sicuro. Detto questo il primo suggerimento è quello di giocare sempre con l’audio attivato. Successivamente usate in maniera efficace il tempo che avete a disposizione e programmate il vostro push partendo dalle retrovie… Imparate come si creano ottimi diversivi per quanto riguarda le truppe avversarie. Qualora una linea è perduta cercate sempre di sacrificare la vostra torre e tenete sempre sotto controllo l’orologio presente nel gioco.

Abbiamo terminato. Speriamo vivamente che questi consigli vi possano tornare utili. Che ne pensate?

