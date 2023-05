Come certificare canale YouTube? E’ veramente difficile questa procedura? Cerchiamo di capirne di più in questa nuova guida.

YouTube: come certificare il canale

Certificare il proprio canale YouTube è consigliato per svariate motivazioni. Per quanto riguarda la verifica vi verrà domandato di inserire innanzitutto il vostro numero di telefono. Verrà all’istante inviato un codice di verifica attraverso messaggio o telefonata al numero che voi stesso avete fornito. Dopo un’accurata verifica dell’account, potrete: caricare filmati di durata maggiore a 15 minuti e non solo. Lo sapevate?

Per qualunque dubbio o domanda siamo qui a vostra disposizione.

Consigliamo anche: Come scaricare YouTube su PS5?