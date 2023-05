Come installare un gioco su PS5 con codice? E’ veramente difficile questo tipo di procedura? La risposta è no e ora vedremo passo per passo come fare. Pronti lettori di Telefononews a saperne di più?

PS5: come installare un gioco sulla console con codice

Contrariamente a quanti pensano procedere all’installazione di un gioco su PS5 con codice è un gioco da ragazzi per chiunque. La procedura può essere in tutta tranquillità eseguita anche da chi nel mondo tecnologico è poco esperto dunque non allarmatevi prima del previsto.

Per poter installare a tutti gli effetti un gioco su PS5 con codice il primo passaggio che dovete seguire alla lettera è quello di fare accesso all’apposito store e scorrere fino alla parte basse della barra laterale – riscatta codici. A questo punto non bisogna far altro che inserire in maniera corretta il codice e selezionare di seguito la voce riscatta. Il credito o contenuto che sia verrà all’istante aggiunto al vostro account. Semplice vero?

La guida termina qui. Per qualunque problema non esitate a scriverci cosi da potervi aiutare.

Consigliamo anche il seguente post: Come aumentare la grafica della PS5?