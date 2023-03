Come aumentare la grafica della PS5? E’ veramente possibile farlo? In tanti si stanno ponendo la seguente domanda. In questo articolo anche se brevemente vi daremo noi una risposta concreta su tutto questo. Pronti dunque a saperne di più? Il consiglio che vi diamo per non rimanere distratti è quello di prendervi 5 minuti di tempo libero cosi da continuare la lettura senza intoppi.

PS5: come aumentare la grafica

Come già accennato poco sopra è veramente possibile aumentare graficamente la nuova console di casa Sony? Sottolineiamo che potete si modificare il tutto ma ovviamente agendo sulla risoluzione usando le consuete impostazioni di uscita video che offre la PS5. Ciò che dovete fare è facile basta andare in impostazioni e di seguito schermo e video. Selezionare a questo punto uscita video. Da qui potete vedere le info uscita video o personalizzare come meglio credete le impostazioni uscita video.

Sapevate di tutto ciò? Fateci sapere la vostra lasciando un commento qui sotto cosi da avere un confronto.

