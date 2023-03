Come disattivare Amazon Prime e avere il rimborso? E’ difficile la procedura da seguire? Cerchiamo di capirne di più in questa nuova guida.

Amazon Prime: come disattivare il servizio e avere il rimborso

Iniziamo con l’evidenziare che disabilitare il servizio Amazon Prime e avere il rimborso è una procedura molto semplice e immediata per tutti dunque non allarmatevi. Fatta questa premessa vediamo il tutto step per step. Pronti lettori di Telefononews?

Per disattivare Amazon Prime e avere il rimborso dovete innanzitutto accedere al vostro account di Amazon inserendo in maniera corretta indirizzo email e password. Proseguendo andando nella sezione che prende il nome di account e liste in alto a destra optate per la dicitura il mio Amazon Prime. A questo punto nella pagina successiva che si apre, tappate su annulla iscrizione oppure Rinuncia ai benefici di Prime. Facile vero?

Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a comunicarcelo qui sotto.

