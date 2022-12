Nella guida di oggi vediamo come cancellare l’iscrizione a Prime Video. Se anche a voi interessa l’argomento in questione vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questa nuova guida. Pronti dunque ad iniziare?

Prime Video: come eliminare l’iscrizione al servizio

Cancellare definitivamente l’iscrizione al servizio Prime Video è un gioco da ragazzi per tutti. Gli step da seguire sono di una facilità unica per tutti. Fatta questa doverosa premessa, vediamo come si fa:

Il primo step da seguire consiste nell’andare in account e impostazioni, dunque successivamente bisogna selezionare la scheda chiamata Il mio account;

Per quanto riguarda un’iscrizione solo Prime Video, optate per la dicitura Termina Iscrizione. Prime Video per chi non lo sapesse viene proposto anche con un’iscrizione al servizio Amazon Prime. Per annullare il tutto, in Iscrizione Prime, optate per modifica su Amazon e il gioco è fatto.

Come togliere l’account Prime Video dalla TV?

Vi state domandando anche come eliminare l’account Prime Video dalla televisione? Anche in questo caso il procedimento da seguire è molto semplice. Se non siete in grado di uscire, andate ad account e impostazioni – i miei dispositivi sul sito Internet del servizio Prime Video. Di seguito non dovete far altro che un tap sulla dicitura annulla registrazione vicino al dispositivo che avete intenzione di eliminare.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Per qualsiasi problema siamo a vostra completa disposizione.

Consigliamo anche il seguente articolo: Come funziona il carrello di Amazon?