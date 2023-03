Come migliorare la grafica su Xbox Series X? E’ possibile agire su questo tipo di funzione? Cerchiamo di capirlo insieme in questo nuovo ed interessante post che siamo sicuri prima o poi tornerà utile a tanti di voi. Pronti quindi ad iniziare?

Xbox Series X: come migliorare la grafica della console

Migliorare la grafica della console targata Microsoft per chi non ne fosse a conoscenza è possibile. Bisogna attivare l’aumento della frequenza dei fotogrammi agendo direttamente nelle impostazioni di compatibilità per il gioco, ovvero:

Nella sezione in i miei giochi e app evidenziate il titolo desiderato, dunque successivamente premete menu, gestisci gioco e componenti aggiuntivi, opzioni di compatibilità. Infine non rimane che attivare la voce incremento della frequenza dei fotogrammi e il gioco è fatto.

Il post termina qui. Per qualunque problema siamo a vostra completa disposizione. Scriveteci qui sotto cosi da potervi rispondere il prima possibile e risolvere ogni vostro dubbio.

Consigliamo anche di leggere la seguente guida: Come cancellare cache Xbox Series S?