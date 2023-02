Nella guida di oggi cercheremo di dare risposta a una delle domande ad oggi più diffuse in circolazione, ovvero: che significa su Whatsapp elimina per me? Se siete anche voi fortemente interessati a tale argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti cari lettori di Telefononews?

Whatsapp: che vuol dire la dicitura elimina per me?

Cosa vuol dire quindi la voce su Whatsapp elimina per me presente praticamente in ogni conversazione quando si vuole rimuovere qualche messaggio?

Per chi eventualmente ad oggi non era ancora a conoscenza con tale opzione di cui vi stiamo parlando il file multimediale o messaggio selezionato verrà all’istante rimosso solo per se’ stessi, dunque solo sul proprio smartphone. Il contenuto che è stato selezionato non comparirà in alcun modo nelle proprie conversazioni, ma tutti quanti gli altri contatti che lo hanno ricevuto proseguiranno ugualmente a visualizzarlo.

Conclusioni

