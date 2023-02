Come faccio a resettare un iPad? Se anche voi state cercando di capire come si fa oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire nelle prossime righe vi spiegheremo come fare. Pronti a scoprirne di più?

iPad: come resettare il tablet di Apple

La procedura di ripristino del tablet di Apple è cosi semplice che può essere eseguita in tutta tranquillità anche dai meno esperti di tecnologia. Detto questo, ecco i passi da seguire alla lettera:

Il primo step consiste nell’andare in impostazioni, generali, trasferisci o inizializza Ipad e Inizializza;

A questo punto serve selezionare una scelta fra “Inizializza contenuto e impostazioni”, verrà eliminato ogni contenuto. Consulta Inizializzare iPad.

Da tenere bene in mente, inoltre, che ripristinando l’iPad ogni dato all’interno verrà cancellato per questo è consigliato effettuare un backup prima di procedere.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso ripristinare il tablet della Mela Morsicata è semplice e immediato. Se avete domande o dubbi non esitate a scriverci qui sotto cosi da potervi aiutare.

