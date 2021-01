Dopo una lunga e snervante attesa il Mi A3 di casa Xiaomi ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento contenete al proprio interno il nuovo sistema operativo Android 11 e tutte le sue funzioni. Andiamo a scoprirne di più.

Xiaomi Mi A3 si aggiorna ad Android 11: meglio evitare, tanti i problemi riscontrati

Anche questa volta, come se non bastassero le altre, tantissimi utenti dopo aver installato il nuovo update hanno rivelato di riscontrare diversi problemi. Uno dei principali è che il telefono sembra non tornare più a funzionare dopo il reboot di completamento dell’installazione.

Cosa accade dunque? Semplice:

Il Mi A3 non carica;

Non si accende.

In tutto questo caos, almeno per il momento, non c’è nessuna soluzione che possa risolvere il problema.

Inoltre, le segnalazioni stanno arrivando da ogni nazione non in un solo punto.

Conclusioni

Considerato i diversi problemi che stanno riscontrando coloro che hanno installato Android 11 sul proprio Mi A3 per ora non ci sentiamo di consigliarvi l’installazione.

Cosa ne pensate?

