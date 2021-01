Un video Samsung Galaxy S21 ufficiale è emerso in rete nelle ultime ore. Al debutto del nuovo top di gamma dell’azienda coreana manca davvero poco ed è per questo che sono sempre più le indiscrezioni che giorno dopo giorno stanno comparendo sul web.

Samsung Galaxy S21: primo video ufficiale e conferme sull’annuncio

La nuova clip che ritrae il nuovo dispositivo di punta di casa Samsung va a ripercorrere passo per passo l’evoluzione della serie Galaxy dal primo Galaxy S, fino ad arrivare agli attuali S20 e alla conferma che l’anno nuovo sarà quello del debutto della gamma Galaxy S21.

Parlando di data di presentazione, Samsung a riguardo non si è ancora citata anche se continuano i rumors in merito. Si parla, infatti, di un possibile evento in data 14 gennaio. Tale data è anche stata confermata da qualche ora da un leaker molto affidabile che difficilmente sbaglia, ovvero: Ishan Agarwal che ha anche rivelato che l’evento verrà trasmesso in streaming sul sito ufficiale del colosso coreano alle ore 16 – ora italiana – della data citata poco sopra.

Non rimane che lasciarvi al filmato augurandovi una buona visione: