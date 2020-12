Un nuovo aggiornamento Galaxy Note 10 è stato rilasciato in queste ultime ore. Coloro che infatti possiedono il buon e caro phablet dell’azienda coreana saranno entusiasti di sapere che è iniziato in via ufficiale il rilascio del firmware stabile basato sulla nuova piattaforma Android 11 più la nuova ed interessante interfaccia One U 3.0. Andiamo a scoprirne di più.

Galaxy Note 10 si aggiorna: tutte le novità introdotte

Non solo il Galaxy Note 10 in versione base, a ricevere questo nuovo aggiornamento di cui vi stiamo parlando è anche il fratello maggiore Note 10 Plus. L’update, inoltre, è importante sottolineare che è in fase di distribuzione inizialmente dalla Germania, per poi arrivare ovunque tramite la tradizionale modalità OTA.

Analizzando il firmware, quest’ultimo si può riconoscere grazie alla seguente numerazione: N97xFXXU6ETLL.

Le novità

Dando uno sguardo alle novità troviamo tutte le nuove funzioni del sistema operativo Android 11 di Google, ovvero:

Nuove funzioni per quanto riguarda la tastiera Samsung;

App stock aggiornate;

Interfaccia utente del tutto ridisegnata;

Patch di sicurezza di dicembre 2020 e tanto altro.

Cosa ne pensate di questo improvviso aggiornamento per Note 10? Soddisfatti?

Leggi anche: Samsung Galaxy Note 20 , 20 Ultra e S20 FE italiani si aggiornano: ufficiale Android 11 e One UI 3.0