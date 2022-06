Come si scarica Windows Defender? Il tutto è piuttosto semplice e ora vedremo come fare.

Per scaricare Windows Defender bisogna tassativamente collegarsi al sito ufficiale del servizio e tappare successivamente sulla voce Download. Verrà effettuato il download sul computer di un file che ha un peso più o meno di 5MB chiamato WindowsDefender. Msi, non altro che il setup del programma.

A questo punto non dovete far altro che cliccare su setup per avviare l’installazione di Windows Defender.

Per qualsiasi problema siamo qui.

