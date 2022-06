Come masterizzare cd audio con Windows Media Player? E’ difficile? La risposta è no e ora vi spiegheremo noi come fare.

Masterizzare un cd audio con Windows Media Player è facilissimo. Per riuscirci aprite il player di Windows e successivamente selezionate nel catalogo multimediale la dicitura masterizza. Fra le varie opzioni di masterizzazione presenti, tappate su CD audio. Ora selezionate i brani che volete masterizzare e spostateli nella colonna sulla destra di Windows Media Player. Finish ora siete pronti ad utilizzare il vostro CD audio dove desiderate.

Per qualsiasi dubbio siamo qui.

