Quanto è affidabile Meetic? Questa è una delle tante domande che si sentono ad oggi in circolazione. Se anche voi volete saperne di più in merito a questo delicato argomento vi consigliamo vivamente di leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti dunque ad iniziare?

Meetic: quanto è affidabile il sito?

Quanto ci si può veramente fidare di Meetic? Rispondiamo da subito che si può fidare in quanto la qualità degli iscritti presenti è ottima. Valutate una maniera differente di conoscere nuova gente, Meetic è molto utilizzato anche perché è possibile trovare profili con descrizioni perfette e con un numero importante di scatti, foto della gente.

Quanto costa Meetic al mese?

A quanto ammonta il prezzo da pagare al mese se si utilizza Meetic? Il costo per sei mesi è pari a 9,99 euro mensili. L’abbonamento di 3 mesi ha invece un costo di 19,99 euro al mese. Il prezzo mensile è invece di 29,99 euro. Conti alla mano, quindi, conviene più l’abbonamento da 6 mesi.

Come si cambia il nome su Meetic?

Meetic vi ha convinto ma ora dopo un’attenta valutazione del servizio volete cambiare nome ma non sapete come fare? Nessun problema ora ve lo spieghiamo noi. Modificare info come il nome utente, città ecc… è un gioco da ragazzi per tutti. Bisogna andare nelle impostazioni del proprio account facendo un tap sull’immagine del profilo sopra a qualunque pagina Meetic. Da qui bisogna fare tap sulla voce il mio account e vicino al vostro nome o vostra città tappare sulla matita per procedere alle modifiche.

Conclusioni

Abbiamo terminato. Per qualunque problema siamo qui a vostra completa disposizione.