Una delle tante domande che si sentono in circolazione in questo periodo è la seguente: quanto costa Netflix al mese 2022? Cerchiamo di scoprirlo insieme passo per passo in questo nuovo articolo che siamo certi tornerà utile a tanti di voi.

Netflix: quanto costa al mese 2022?

Attualmente ci sono in totale 4 piani di abbonamento del servizio: i prezzi spaziano da 5,49 euro mensili per il piano base con tanto di pubblicità, disponibile nel nostro paese dal 3 novembre di quest’anno, fino ad arrivare a 17,99 euro mensili se si opta per il piano Premium, passando per quello base da 7,99 euro e standard da 12,99 euro.

Quante persone possono usare un account Netflix?

Ad oggi quante persone possono usufruire di un account Netflix in contemporanea? Facendo affidamento alla versione base potrete usare il noto servizio di streaming su un solo device alla volta; con il piano base su 2 e con il Premium su 4.

Conclusioni

