Come dissociare un TV da Netflix? Scopriamo insieme step per step come fare. Pronti lettori di Telefononews a scoprirne di più su questo delicato argomento ad oggi molto ricercato da ragazzi e adulti?

Netflix: come dissociare una televisione

Uscire da Netflix su televisione è semplicissimo per chiunque. Tutto ciò che dovete mettere in atto per uscire dal servizio è fare affidamento all’app dove si possono vedere tutti i dispositivi collegati in modo da scollegarli. Da qui serve fare accesso alla sezione apposita chiedi assistenza e selezionare l’opzione per fare la disconnessione del proprio account.

Come eliminare Netflix da Smart TV LG?

Qualora abbiate una TV LG come eliminare Netflix? Basta premere il tasto Home – a forma di piccola casetta – presente sul telecomando per vedere il menu’ delle app. Da qui fare accesso all’LG Content Store, e selezionare Mie app. Potrete rimuovere ogni app scaricata.

Come resettare Netflix su Smart TV Samsung?

Direttamente nell’applicazione Netflix usate le frecce presenti nel telecomando per inserire la sequenza seguente: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, su, su, su, su. Selezionate a quanto punto esci, ricomincia, disattiva o eventualmente reimposta.

Conclusioni

La guida termina qui. Qualsiasi domanda abbiate o problema non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

