Come si fa a cambiare account su Netflix? La procedura da seguire è difficile come si crede? La risposta è no. Se veramente siete interessati a tale argomento e volete una volta per tutte levarvi ogni dubbio oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare. Pronti cari lettori di Telefononews a saperne di più?

Cambiare account su Netflix è un gioco da ragazzi. Tutti gli step da seguire sono facilissimi per chiunque anche per i meno esperti di tecnologica. Fatta questa doverosa premessa, ecco la procedura che serve seguire per fare il cambio di un account Netflix:

Il primo passo consiste nel far partire l’applicazione Netflix sul proprio dispositivo; A questo punto bisogna fare un ta sull’icona che va ad identificare l’account in alto sulla destra; Cliccare ora sulla dicitura impostazioni app e trovare la sezione chiamata account e farci accesso inserendo correttamente le proprie credenziali – username e password -; Optare per l’opzione esci e confermare tale scelta.

Facile vero?

Conclusioni

Abbiamo visto passo per passo come cambiare account su Netflix. Ovviamente qualora non vi sia chiaro qualche passaggio o avete domande da fare non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto.

