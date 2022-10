Come faccio a cambiare password su Netflix? E’ questo che ad oggi si domandano gran parte delle persone che utilizzano uno dei migliori servizi di streaming film e serie TV presenti in circolazione. Se anche voi siete veramente interessati all’argomento il nostro consiglio è quello di prendervi 5 minuti di tempo libero e continuare a leggere quanto ora riporteremo qui sotto.

Password su Netflix: ecco come cambiarla

Cambiare la password su Netflix è un gioco da ragazzi. La procedura da mettere in atto è semplicissima anche per chi nel campo tecnologico è poco esperto. Per prima cosa bisogna fare accesso alla pagina login di Netflix. Fin qui tutto molto semplice. Proseguendo selezionare l’email e successivamente selezionare inviami un’email. Seguire correttamente l’intera procedura contenuta all’interno dell’email ricevuta per poter reimpostare la password.

Qualora per un motivo o l’altro la procedura non dovesse funzionare o dovessero presentarsi problemi vi consigliamo vivamente di contattare l’assistenza Netflix che vi saprà dare tutte le informazioni del caso per risolvere il problema.

La guida termina qui cari lettori di Netflix. Se avete qualche dubbio o domanda da fare non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

