Promozione TIM Natale 2020. In questo mese di dicembre con il Natale sempre più vicino sono tantissimi gli operatori di telefonia mobile che si stanno dando da fare. Fra tutti non può di certo mancare TIM che in vista delle festività natalizie ha lanciato un’iniziativa che potrebbe interessare a molti. Andiamo ad analizzare tutto passo per passo.

TIM e il bonus 500 euro

TIM ha deciso di garantire al pubblico l’opportunità di procedere all’attivazione di tariffe con il noto Bonus 500 euro per quanto riguarda la dotazione di dispositivi mobili e Internet. Come attivare l’offerta? Semplice, tutto può essere fatto in un negozio TIM o tramite il sito Internet dell’operatore.

Cosa prevede la promozione di TIM?

Il pacchetto offerto è doppio e comprende:

Rete per la telefonia fissa più acquisto di un tablet.

Passando ai costi, la nuova offerta di TIM prevede un pagamento mensile di 19,90 per il primo anno. A tale coso si avranno GB illimitati con velocità Fibra ottica più:

Chiamate senza limiti verso numeri mobili nazionali e numeri fissi.

Trascorsi i 12 mesi, il costo ogni 30 giorni è di 29,90 euro. Non è previsto alcun costo di attivazione cosi da invogliare le persone ad attivare la promozione.

Tablet per tutti

Infine, parlando dei tablet, chi è clienti dell’operatore blu potrà procedere all’acquisto del buon e caro Galaxy Tab S6 Lite WiFi di Samsung modello da 32GB di storage. Il costo è di 29,90 euro. Sia nel prezzo di acquisto del dispositivo del colosso coreano che nel rinnovo da pagare ogni mese per il primo anno, il voucher del valore di 500 euro è già incluso.

Chi può richiedere l’agevolazione?

Tutto può essere richiesto se si possiedono i giusti requisiti, ovvero:

Si deve far parte di un nucleo familiare che abbia come valore ISEE una cifra uguale o inferiore ai 20.000 euro.

Cosa ne dite di questa super tariffa di TIM? Potrebbe interessarvi?

