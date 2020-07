Honor 9A si è ufficialmente aggiornato. L’update è basato sull’interfaccia Magic UI 3.1 e va ad implementare diverse novità funzionalità e di sicurezza. Ecco tutti i dettagli.

La build del nuovo update è la seguente: 3.1.0.132 e il peso ammonta a 760MB.

Dando uno sguardo al changelog, troviamo:

Supporto alle gesture svolte con le nocche;

Debutto dei widget Petal Search;

Nuove patch di sicurezza relative a luglio 2020 rilasciate da Google.

L’update come sempre è in fase di distribuzione tramite la classica modalità OTA in Europa. Non sappiamo quando debutterà esattamente in Italia, ma siamo sicuri che arriverà presto.

