Come gestire dispositivi su Sky Go? E’ difficile la procedura da seguire? La risposta è no e ora vi spiegheremo noi come fare. Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi nessuno step.

Sky Go: come gestire i dispositivi

Gestire i dispositivi su Sky Go è facilissimo per chiunque. Il tutto può essere eseguito senza problemi anche da chi di tecnologia è poco pratico. Vediamo quindi come fare. Il primo passo da fare consiste nell’aprire l’apposita applicazione di Sky Go con un dispositivo sul quale avete già avuto modo di fare l’accesso. Successivamente andate nella sezione chiamata impostazioni, gestisci i tuoi dispositivi dell’app per rinominare a vostro piacimento o eliminare i dispositivi abbinati. Facile vero?

Quanti dispositivi si possono utilizzare con Sky Go?

Altra domanda alla quale è doveroso dare risposta è la seguente: quanti dispositivi si possono usare con Sky Go? Attualmente è consentito l’utilizzo di fino a 4 dispositivi che è possibile cambiare quando si vuole; potete visualizzare su un dispositivo alla volta, il tutto anche in alta definizione. Download & Play, per effettuare il download dei titoli on demand e vederli anche quando a portata di mano non si alcuna connessione Internet.

Conclusioni

Abbiamo terminato cari lettori di Telefononews. Se c’è qualcosa che non vi è chiaro non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche di leggere il seguente articolo: Come contattare l’assistenza Sky tramite SMS