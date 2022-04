Come cambiare paese PS5? La procedura da seguire è veramente facile. Vediamo insieme come fare passo per passo.

Contrariamente a quanti pensano modificare paese sulla nuova console di Sony è un gioco da ragazzi. Il primo passo consiste nel fare accesso al Playstation Store. La prossima cosa da mettere in atto è quella di tappare sul paese che avete intenzione di modificare.

Infine rimane da selezionare il nuovo paese dall’elenco che appare sul display e il gioco è fatto.

Per qualsiasi dubbio siamo a vostra disposizione.

Da leggere anche: Come acquistare e riprodurre a un gioco digitale per PS5