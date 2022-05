Come ripristinare licenze su PS5? E’ questo che ad oggi si chiedono gran parte dei videogiocatori che da poco sono entrati in possesso della nuova console di Sony. Andiamo a scoprirlo brevemente insieme in questo nuovo mini tutorial che siamo certi tornerà utile a tanti di voi.

Il primo step da seguire per poter ripristinare le licenze su Ps5 è quello di virare la propria attenzione su impostazioni, gestione account e di seguito fare semplicemente un tap su ripristina licenze. Da qui selezionate ripristina e aspettate il termine del processo; dunque, provate a fare accesso di nuovo ai contenuti e vedete se tutto è ritornato alla norma senza alcun problema.

Per qualsiasi dubbio siamo qui.

