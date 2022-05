Come si cancella un account PS5? La procedura da seguire è piuttosto facile e ora la vedremo insieme.

Prima di tutto serve fare accesso alla propria console, di seguito andare in impostazioni la piccola icona di ingranaggio posta in alto a destra del display. Passate poi sulla voce che prende il nome di utenti e account. Scendete fino a utenti e rimuovete il vostro account che non volete più virando l’attenzione sulla piccola icona del cestino e date conferma dell’eliminazione facendo un clic su OK.

Se avete dubbi siamo a vostra completa disposizione.

