A causa dell'emergenza Covid19 che sta colpendo tutta Italia, la casa produttrice Xiaomi ha preso la decisione di far chiudere momentaneamente tutti quanti i punti vendita presenti nel nostro paese.

Entrando nello specifico, logicamente, superata questa tragica situazione speriamo il prima possibile, gli store riapriranno di nuovo come sempre.

Affidandosi ad un comunicato stampa, l'azienda cinese ha rivelato di chiudere ogni punto di vendita presente sul territorio italiano. Leonardo Liu', General Manager italiano, ha anche fatto sapere dell'annullamento del MI Fan Festival, che era programmato per il 6 aprile 2020. Proprio quest'anno, Xiaomi fa 10 anni e, in data 6 aprile, avrebbe dovuto brindare.

"Vogliamo continuare a offrire il nostro sostegno al territorio italiano, rispettando le direttive per il contenimento del coronavirus e quindi ci è sembrato giusto fare tutto ciò che è in nostro potere nel rispetto e nella tutela della salute dei nostri utenti e di tutti i nostri collaboratori".

Head of Marketing Xiaomi Italia, Davide Lunardelli ha fatto sapere che, in data 6 aprile, la community dovrà attendersi altre novità che prenderanno il posto di quelle del Mi Festival, ma saranno ugualmente valide ed intriganti:

"Nonostante il Mi Fan Festival rappresenti un momento fondamentale per il nostro brand, abbiamo deciso di agire con senso di responsabilità, annullando l’evento insieme a tutte le altre manifestazioni fisiche in programma per le prossime settimane, ma stiamo lavorando a nuove idee per stupire comunque i nostri fan in quella occasione".

Leggi anche: Xiaomi Mi A2 Lite: il rilascio di Android 10 è stato bloccato a causa della presenza di gravi bug