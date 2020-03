Da qualche ora la casa produttrice Xiaomi ha confermato di aver bloccato per il momento il rilascio del nuovo update contenente Android 10 per Mi A2 Lite a causa della presenza di gravi bug.

Si tratta di problemi difficilmente risolvibili, considerato alla fin dei conti che la stessa azienda cinese ha rivelato che in diverse circostanza l'unico rimedio per risolvere il tutto è quello di addirittura portare il terminale in assistenza.

Vedremo che accadrà. Vi terremo aggiornati sulla situazione.

Ecco quanto rivelato da Xiaomi:

Xiaomi è consapevole dei problemi dell'aggiornamento ad Android 10 sul Mi A2 Lite e per il momento ha deciso di sospenderne la distribuzione. I nostri team stanno lavorando per risolverli e puntiamo a rilasciare un aggiornamento OTA entro marzo. Gli utenti che hanno riscontrato problemi sono invitati a portare i propri dispositivi presso un centro di assistenza autorizzato di Xiaomi per il supporto post-vendita.

