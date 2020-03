Proseguono senza sosta le iniziative nate in seguito al Coronavirus che in Italia per il momento ha raggiunto praticamente i 10.000 contagiati. Wind-Tre per aiutare ha sposato di recente il programma chiamato Solidarietà Digitale del Governo per venire incontro ai propri clienti con opzioni aggiuntive niente male su cui fare riferimento. Andiamo a scoprirne di più.

Il programma imposto dal Ministro per quanto concerne l'innovazione tecnologica e Digitalizzazione trova in Wind-Tre nuovi adepti che dimostrano di venire incontro alle necessità dei propri clienti con opzioni aggiuntive con internet in regalo e telefonate.

La pagina dell'iniziativa Solidarietà Digitale, riporta infatti fra i servizi messi a disposizione l'opzione di Wind-Tre che, dalla seconda metà di questo mese di marzo, renderà disponibili ai propri clienti un pacchetto con 100GB gratis per 7 giorni.

Aderire è un gioco da ragazzi, ma bisogna sottolineare che potranno beneficiare di tutto ciò solamente i clienti residenti nelle zone individuate dal DCPM dell’8 marzo, senza domandare alcunché. Mentre tutti gli altri clienti WINDTRE verranno informati di tale iniziativa con un messaggio.

