Samsung Galaxy S21 Promo Amazon. Neanche il tempo di essere mostrati al mondo che per i nuovi top di gamma dell’azienda coreana c’è già uno sconto allettante. Andiamo a scoprirne di più.

Galaxy S21 Promo Amazon: ecco di cosa si tratta

Stando a quanto appreso nelle ultime ore, almeno fino a quando il tutto sarà disponibile, l’intera serie Galaxy S21 è disponibile sul noto e-commerce Amazon con uno sconto del valore di 100 euro.

Non solo lo sconto, in più in omaggio si avrà modo di ricevere:

Cuffie Galaxy Buds Pro oppure cuffie Buds Live +;

nuovo Smart Tag.

Amazon, infine, regala anche il caricatore in confezione che il colosso coreano per questo per i nuovi Galaxy S21 ha rimosso. Il codice sconto è il seguente: S21TRADEIN

Cosa ne pensate di questa proposta?

