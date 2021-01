Cover Samsung Galaxy S21 Ultra. Il top di gamma più performante di casa Samsung come ben saprete sarà l’S21 Ultra che supporterà la S Pen. Tale esclusiva è stata riservata ad oggi solamente per i device appartenenti alla gamma Note, ma da quest’anno l’azienda coreana ha deciso di inserire il tutto anche nella gamma S. Perché questa mossa? Semplice, cosi da permettere agli amanti dell’azienda di usare lo stilo. Andiamo a scoprire le ultime.

Samsung Galaxy S21 Ultra: la cover in silicone per la S Pen

Lo stilo è situato esattamente lungo tutto il bordo sinistro della cover. La cover che potete vedere voi stesso nella foto consente a chiunque di avere un accesso istantaneo al display senza dover necessariamente ogni volta aprire la flip cover. La custodia di cui vi stiamo parlando, progettata in silicone, potrebbe essere lanciata in commercio in bundle con la S Pen ad un costo non più basso di 80 euro. L’accessorio in questione è ufficiale.

Conclusioni

Ormai all’annuncio del Samsung Galaxy S21 Ultra e dei suoi fratelli manca pochissimo. Il debutto come ben saprete è atteso per il giorno 14. Quanti di voi stanno aspettando la nuova serie Galaxy? A voi i commenti.

