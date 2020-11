Clamoroso. Nel corso delle ultime ore, il vecchio e caro Samsung Galaxy Note 5 ha iniziato ad aggiornarsi.

Nonostante ci troviamo ad un terminale non più nuovo, l’azienda coreana ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza – senza implementare nuove patch, che restano sempre quelle di settembre 2018 -. A cambiare, logicamente, non è neanche la versione del sistema Android che resta Nougat.

Il firmware del nuovo aggiornamento per Galaxy Note 5 è il seguente: N920SKSS2DTJ2.

Infine, l’update è in fase di rilascio per il momento in Belgio e Olanda. Dalla Corea del Sud l’aggiornamento man mano sta arrivando in tutto il territorio europeo compreso anche quello italiano.

