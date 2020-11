Uscita Samsung Galaxy S21 quando avverrà? E’ questo che si domandano tantissime persone amanti dell’azienda coreana. Andiamo ad analizzare insieme le ultime info a riguardo.

Stando a quanto appreso di recente grazie a nuovi rumors emersi in rete, evidenziando che di ufficiale non abbiamo assolutamente niente, il nuovo top di gamma targato Samsung potrebbe fare il proprio debutto già da gennaio. La data scelta per il lancio e l’apertura delle prenotazioni sarebbe fissata il 14 gennaio, mentre il terminale verrebbe messo in commercio a partire dal 29 gennaio.

Perché questo anticipo inaspettato? La risposta è semplice. La casa produttrice Samsung vuole posizionarsi in vetta alla competizione sin dalla prima settimana del nuovo anno per competere nel miglior modo con le vendite del nuovo dispositivo di punta iPhone 12 di casa Apple.

Per ora evidenziamo di nuovo sono solo voci di corridoio presto comunque ne sapremo di più.

