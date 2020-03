Samsung Galaxy Note 10 Lite no brand ITV in Italia da qualche ora ha iniziato ad aggiornarsi. Il nuovo firmware si può facilmente identificare grazie alla seguente numerazione: N770FXXU2ATB6.

Le modifiche integrate sono diverse ed implementano molte migliorie per quanto riguarda la fotocamera, pannello touch e sensore di impronte digitali.

Novità anche per quanto concerne la sicurezza con l'inserimento delle patch di sicurezza di febbraio 2020 che vanno a risolvere in totale 30 problemi di sicurezza SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures) trovati all'interno della Samsung One UI.

Chi di voi ha già ricevuto questo nuovo aggiornamento sul proprio Note 10 Lite?

