Redmi K30 Ultra è realtà. Ci troviamo di fronte ad un nuovo terminale con connettività 5G.

Davvero ottime le specifiche tecniche di questo nuovo device Android, ovvero:

Ampio pannello touchscreen AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate 120 Hz, luminosità fino a 1.200 nits, supporto HDR10+, touch sampling rate 240 Hz e contrast ratio 5.000.000:1

CPU MediaTek Dimensity 1000+ 5G

memoria: 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB, 8GB+512GB

quadrupla fotocamera posteriore: sensore primario da 64 megapixel (1.6μm 4-in-1 Super Pixel), sensore ultra grandangolare da 13 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel

fotocamera frontale a scomparsa da 20 megapixel (con supporto slow motion a 120 fps)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo

batteria da 4.500 mAh (ricarica rapida a 33 W)

connettività 5G (SA/NSA, Dual 5G standby), WiFi 6, NFC, IR, ingresso jack audio da 3,5 mm

doppio altoparlante stereo, certificazione Hi-Res Audio

dimensioni: 163,3 x 75,4 x 9,1 mm

peso: 213 grammi

colori: Moonlight White, Midnight Black, Mint Gree

Infine, il dispositivo di Redmi debutterà in Cina, almeno per ora, in data 14 agosto 2020 al prezzo di soli 240 euro. Non sappiamo se lo smartphone debutterà anche altrove. Vi terremo aggiornati.

