Un nuovo aggiornamento Redmi 7A è stato rilasciato. Finalmente il terminale dell'azienda cinese ha iniziato a ricevere il nuovo sistema operativo Android 10 con tutte le sue funzionalità e la MIUI 11.

La build si può identificare grazie alla seguente numerazione: V11.0.1.0.QCMEUXM. Il peso ammonta complessivamente a 1.6GB e le patch di sicurezza presenti sono aggiornate allo scorso mese di maggio.

Il rilascio del nuovo update sta avvenendo attraverso la modalità OTA per gli utenti Europei. Non sappiamo se questo aggiornamento è in fase di rilascio anche nel nostro paese. Per questo motivo fateci sapere voi stesso se avete ricevuto una notifica sul vostro Redmi 7A.

