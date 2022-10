Quanto dura la batteria del S22 e come ottimizzarla. E’ questa la guida che oggi lo staff di Telefononews ha deciso di proporvi. Se siete realmente interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di prendervi 10 minuti del vostro tempo e continuare la lettura cosi da non perdervi niente di niente. Pronti dunque ad iniziare?

Quanto dura la batteria del Samsung Galaxy S22?

Il modello base del top di gamma di casa Samsung ad oggi ha ottenuto un’autonomia di 50 ore di utilizzo leggero – attivo per 2 ore e 30 al giorno -, 35 ore se si parla di utilizzo moderato – durata 4 ore al giorno – e 22 di utilizzo intenso, quando è rimasto attivo per un totale di 7 ore al giorno. Non male vero?

Come ottimizzare batteria S22?

Esiste un metodo efficace per ottimizzare la batteria del Samsung Galaxy S22? La risposta è si e ora vedremo insieme come fare. In tanti, soprattutto gli esperti, consigliano di procedere all’attivazione dell’ottimizzazione della batteria per ogni applicazione. Ciò che bisogna fare è semplice, ovvero: innanzitutto aprire l’app impostazioni del proprio dispositivo Samsung. Proseguendo toccare la voce App. Mostre tutte le app. Scegliere l’app, dunque toccare Batteria. Infine nella sezione Gestisci utilizzo Batteria, toccare Ottimizzata e il gioco è fatto.

Conclusioni

Abbiamo visto quanto dura più o meno la batteria del Samsung Galaxy S22 e uno dei migliori consigli per ottimizzarla. Se avete ancora qualche dubbio o domanda siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi.

Consigliamo di leggere anche quest’altra guida: Come disattivare il 5G sul Samsung Galaxy S22