Come disattivare il 5G sul Samsung Galaxy S22 seguendo dei facili e veloci step.

Il più delle volte, lo smartphone in vostro possesso non cercherà di connetterli alla nuova rete 5G se non c’è una reale connessione solida. Infatti spesso il telefono punta più al 4G che alla nuova tecnologia.

Per questo motivo, considerato anche che il 5G consuma molta più batteria, se vi trovate in un luogo dove il segnale è scarso e volete passare al 4G ecco come si disattiva il 5G se siete possessori del nuovo Galaxy S22 di casa Samsung. Gli step da seguire sono i seguenti:

Il primo passo consiste nello scorrere verso giù dalla parte alta del display e fare un tap sulla piccola icona di ingranaggio per poter aprire le impostazioni;

Da qui selezionate connessioni dalla parte alta delle impostazioni e tappate su reti mobili;

A questo punto dovete cercare modalità di rete. Di base ci sarà 5G/LTE/3G/2G. Per procedere alla disattivazione del 5G, il consiglio è quello di optare LTE/3G/2G. Auto Connect vuol dire in pratica che il telefono farà affidamento alla migliore rete disponibile;

Infine, ora il vostro smartphone utilizzerà quelle reti invece del 5G.

