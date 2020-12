Quanto costerà Samsung Galaxy S21 in Italia? E’ questo che ad oggi si stanno domandando tantissime persone amanti dell’azienda coreana ma anche coloro che non vedono l’ora di provare questo nuovo top di gamma. A distanza di qualche settimana dal debutto, con annuncio previsto in data 14 gennaio 2021 salvo imprevisti, del successore del Galaxy S20 si sa praticamente ogni cosa. Unico dubbio riguarda il prezzo che, tuttavia, da qualche ora è emerso online attraverso diversi leak provenienti da fonti presenti in Europa. Andiamo a scoprirne di più.

Samsung Galaxy S21 quale sarà il costo in Italia?

Direttamente da Galaxy Club, che quando si tratta di parlare di Samsung non sbaglia un colpo, da qualche ora è arrivato un leak per quanto concerne i costi d’Europa della nuova gamma S21. Il sito non ha dichiarato nessuna fonte, ma stando a quanto rivelato i costi dovrebbero essere i seguenti:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB: euro 1.399

Galaxy S21+ 5G 128 GB: euro 1.079

Galaxy S21 5G 128 GB: 879 euro

Nel nostro paese, come spesso accade, i telefoni verranno venduti sicuramente ad un prezzo leggermente più alto.

Cosa ne pensate di questi costi in questo periodo di pandemia e crisi economica? Fateci sapere la vostra opinione.

Leggi anche: Aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite: ufficiale Android 11 e One UI 3.0