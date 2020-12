I possessori del Samsung Galaxy S10 Lite saranno entusiasti di sapere che in queste ore è stato rilasciato un nuovo ed importante aggiornamento. Ancora una volta, infatti, in termini di update il colosso coreano si è superato. Andiamo ad analizzare tutto passo per passo. Pronti cari lettori?

Galaxy S10 Lite si aggiorna: debuttano l’interfaccia One UI 3.0 e Android 11

Galaxy S10 Lite è il primo dispositivo di casa Samsung, anche se a sorpresa, a ricevere il nuovo aggiornamento che porta il sistema alla nuova piattaforma operativa Android 11 di Google con interfaccia One UI 3.0.

Inoltre, è fondamentale sottolineare che l’aggiornamento è in fase di rilascio – almeno per ora – in India tramite la classica modalità OTA.

Passando alla build, quest’ultima è la seguente: G770FFXXU3DTL1.

Conclusioni

L’update man mano verrà rilasciato anche altrove, Italia compresa. Il peso è di 2.2GB e troviamo numerose novità riguardanti il nuovo Android 11 e One UI 3.0, più le patch di dicembre 2020.

Quanti di voi non vedono l’ora di installare sul proprio Galaxy S10 Lite questo nuovo aggiornamento? A voi affidiamo i commenti.

