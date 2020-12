Uno dei dispositivi più attesi del nuovo anno in arrivo è sicuramente il Samsung Galaxy S21 Plus. In rete, nelle ultime ore, il quadro è diventato ancora più completo grazie alla pubblicazione di un primo video ufficiale che ritrae il prossimo top di gamma dell’azienda coreana. Andiamo ad analizzare tutto passo per passo.

Galaxy S21 Plus appare nel suo primo video: ecco cosa sappiamo in merito

Come già accennato ad inizio articolo, fra i tanti dispositivi pronti a debuttare il prossimo anno uno dei più attesi è sicuramente il Galaxy S21 Plus. Su tale terminale le aspettative sono alte e siamo sicuri che Samsung non deluderà i tantissimi fan.

Analizzando il filmato pubblicato sul Samsung Galaxy S21 Plus, visibile a fine post, contiene qualche riferimento sulle performance della fotocamera il tutto messo a confronto con il top di gamma iPhone 12 Pro Max di casa Apple.

Ricordiamo, prima di lasciarvi al video, che il debutto della nuova gamma top di casa Samsung è previsto il 14 gennaio.

Non resta che lasciarvi alla clip augurandovi una buona visione:

Leggi anche: Uscita Samsung Galaxy S21 imminente: nuovi rumors