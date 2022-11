Quanto costa fare un bonifico su Postepay Evolution? Se siete interessati a saperne di più su questo argomento vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero e continuare a leggere quanto ora riporteremo qui sotto. Pronti a scoprirne tutti i dettagli cari lettori di Telefononews?

Postepay Evolution: quanto costa fare un bonifico?

Logicamente per svariate motivazioni il costo di un bonifico non può assolutamente venir a costare un botto. Per quanto riguarda la carta Postepay Evolution di Poste Italiane è prevista una commissione minima del valore di 1 euro per ogni operazione di ricarica che si mette in atto, o prelievo o ancora bonifico via Internet.

Analizzando invece il plafond massimo ammonta a 30.000 euro. La Postepay Evolution tra l’altro è abilitata a fare un bonifico il cui importo non deve superare la cifra di 5000 euro in una sola operazione. Questo vuol dire che se volete fare 6000 euro bisogna mettere in atto due bonifici con conseguente ulteriore pagamento della commissione di 1 euro.

Conclusioni

La guida termina qui. Qualora abbiate dubbi su quanto scritto o semplicemente domande da fare siamo qui a disposizione per ascoltarvi e aiutare.

Consigliamo anche la lettura di quest’altro tutorial sempre inerente alla carta Postpay: Come si attiva la Postepay Evolution online?