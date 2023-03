Sembrerà banale ma tantissime persone sul web si pongono sempre la seguente domanda: quando iPhone è spento suona la sveglia? Andiamo a scoprirlo insieme in questa nuova guida che siamo sicuri tornerà utile a tanti di voi. Pronti lettori di Telefononews a saperne di più?

iPhone quando è spento la sveglia suona?

Voi che ne pensate? Quando il proprio iPhone risulta spento la sveglia tende a suonare oppure no? Ovviamente la risposta è no e ora cerchiamo di capire insieme il perché.

Come già accennato qualche riga sopra la sveglia non suona se il vostro iPhone non è acceso. Se volete far scattare qualsiasi tipo di allarme o notifica, il vostro dispositivo Apple deve tassativamente restare acceso. Può essere impostato in modalità di sospensione – con il display spento -, su modalità silenzioso, e addirittura avere il non disturbare e l’allarme suonerà sempre.

