Quale caricabatterie per S22 Ultra? Quale è meglio utilizzare per ottimizzare al meglio il processo di ricarica del dispositivo cosi da non rovinare la batteria e avere una super autonomia per tutta la giornata? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questa nuova guida. Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con la massima attenzione quanto ora riporteremo nelle prossime righe.

S22 Ultra: quale caricabatterie utilizzare?

Tantissimi utenti saranno già contenti dell’utilizzo del caricatore base da 25w di Samsung e su questo non ci piove. Però, il Galaxy S22 Ultra viene venduto con 45w di ricarica rapida, il che va a tutti gli effetti a sollevare la questione se vale o no pagare la cifra di circa 55 euro in più per avere un nuovo caricatore con tale potenza – 45w -.

Quanto ci mette a caricare Samsung S22 Ultra?

A quanto ammonta più o meno il tempo di ricarica del top di gamma di casa Samsun? A seguire solo per voi abbiamo selezionato i tempi di ricarica con i diversi standard testati: 69 minuti. 18W USB Power Delivery, 62 minuti. 25W USB Power Delivery PPS e 45W USB Power Delivery PPS.

Conclusioni

Abbiamo terminato. Per qualsiasi problema o domanda scriveteci qui sotto.

Consigliamo anche la seguente guida: Come disattivare il 5G sul Samsung Galaxy S22